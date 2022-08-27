المعجب والمدعي العام الطاجيكي يوقعان مذكرة تعاون لمكافحة الإرهـاب وغسل الأموال

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمكتبه في محافظة جدة اليوم، المدعي العام لجمهورية طاجيكستان رحمان يوسف أحمد زاد والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الجهازين العدليين، وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة ذات الاهتمام المشترك.
واطلّع المدعي العام الطاجيكي على عرض مرئي تعريفي عن تشكيل واختصاصات النيابة العامة، ومهامها الجزائية القضائية، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة، التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة إجراءاتها العدلية. وفق “أخبار 24”.
كما وقعت مذكرة تعاون مشترك في تهدف إلى مكافحة الإرهـاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود، وإلى تبادل الخبرات حول الأنظمة والقوانين السائدة في البلدين في المجالات التي تقع ضمن اختصاص الطرفين.
وكان المدعي العام لجمهورية طاجيكستان قد وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة في زيارة رسمية وكان في استقباله النائب العام الشيخ سعود المعجب.