بتطوير مزرعة للطاقة الشمسية.. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تنضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة للاستدامة

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اليوم (السبت)، انضمامها للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يركِّز على 10 مبادئ في مجالات البيئة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
ووقَّعت المدينة الاقتصادية التي تبلغ مساحتها 185 كلم2 خلال الفترة الأخيرة، خطاب نوايا مع شركة سفير لتطوير مزرعة للطاقة الشمسية بسعة 12.5 ميجاوات واستبدال المحطة السابقة التي تعمل بالديزل.
ويساعد المشروع على توفير نحو 20.4 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. حيث ستكفي سعة الطاقة الشمسية الهجينة لشحن قرابة 2.5 مليار هاتف ذكي، أو لقطع مسافة 80 مليون كيلومتر بسيارة كهربائية. وفق “أخبار 24”.