نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بتطوير مزرعة للطاقة الشمسية.. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تنضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة للاستدامة
27/08/2022   10:47 م

بتطوير مزرعة للطاقة الشمسية.. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تنضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة للاستدامة

+ = -
612

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اليوم (السبت)، انضمامها للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يركِّز على 10 مبادئ في مجالات البيئة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

ووقَّعت المدينة الاقتصادية التي تبلغ مساحتها 185 كلم2 خلال الفترة الأخيرة، خطاب نوايا مع شركة سفير لتطوير مزرعة للطاقة الشمسية بسعة 12.5 ميجاوات واستبدال المحطة السابقة التي تعمل بالديزل.

ويساعد المشروع على توفير نحو 20.4 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. حيث ستكفي سعة الطاقة الشمسية الهجينة لشحن قرابة 2.5 مليار هاتف ذكي، أو لقطع مسافة 80 مليون كيلومتر بسيارة كهربائية. وفق “أخبار 24”.

بتطوير مزرعة للطاقة الشمسية.. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تنضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة للاستدامة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885224854.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.