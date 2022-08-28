نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. هل الجلوس المُستقيم يُخفف من آلام الظهر؟.. “الصحة الخليجي” يرد
28/08/2022   6:52 ص

بالفيديو.. هل الجلوس المُستقيم يُخفف من آلام الظهر؟.. “الصحة الخليجي” يرد

+ = -
742

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، صحة ما يجرى تداوله بشأن إمكانية تخفيف آلام الظهر من خلال الجلوس المُستقيم.

وبيّن المجلس، أن الحديث عن أن الجلوس المُستقيم يُخفف من آلام الظهر هو مفهوم خاطئ؛ لأنه لا توجد جلسة صحيحة بنسبة 100%.

ولفت إلى أنه ليس من الضروري الجلوس بشكل مُستقيم طيلة الوقت؛ لأن ذلك قد يتسبب في إصابة الظهر بالتيبس، لكن يجب على الشخص الجلوس بالطريقة المُريحة له مع تغيير طريقة الجلوس كل نصف ساعة، إلى جانب ممارسة الاستطالة والمقاومة بشكل أسبوعي.

الجلوس

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل الجلوس المُستقيم يُخفف من آلام الظهر؟.. “الصحة الخليجي” يرد

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885224873.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.