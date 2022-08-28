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رياضة > الهلال يبدأ التحضير لمواجهة الفيحاء في دوري روشن
28/08/2022   6:50 ص

الهلال يبدأ التحضير لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

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بدأ الهلال التحضير لمواجهة الفيحاء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين

واستأنف لاعبو الهلال تحضيراتهم بعد أن حصلوا على راحة لمدة يوم، عقب الفوز على الخليج بثنائية نظيفة، الخميس، في انطلاقة مشواره بدوري روشن السعودي.

وقسم مدرب الهلال، الأرجنتيني دياز اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الخليج، وأجروا تمارين بدنية ولياقية، فيما تضمنت تدريبات بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية. وفق “أخبار 24”.

وأدى الخماسي، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، الكوري الجنوبي جانج هيون سيو، البرازيلي ميشيل ديلجادو، عبد الإله المالكي تدريبات لياقية، وأخرى متنوعة بالكرة.

الهلال يبدأ التحضير لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

رياضة
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