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جديد المحليات > “خالد للعيون” يوضح أسباب مرض كسل العين الوظيفي الشائع لدى الأطفال وطرق علاجه
28/08/2022   6:54 ص

“خالد للعيون” يوضح أسباب مرض كسل العين الوظيفي الشائع لدى الأطفال وطرق علاجه

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أوضح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض كسل العين الوظيفي وكيفية الوقاية منه وعلاجه.

وبين المستشفى، أن كسل العين الوظيفي هو أحد أمراض العين الشائعة لدى الأطفال ويحدث عندما تكون الصورة التي يستقبلها الدماغ من إحدى العينين أضعف من العين الأخرى، وبالتالي فإنه يقوم باستقبال الصورة الآتية من العين الأقوى متجاهلاً الصورة الآتية من العين الضعيفة.

ونوه إلى أن أسباب المرض تتضمن الحول والعيوب الانكسارية (قصر النظر، طول النظر، الاستجماتزم)، وكذلك السداد الخلفي وارتخاء الجفن، موضحاً أن العلاج يتطلب تغطية العين السليمة لساعات معينة في اليوم يحددها الطبيب.

ولفت إلى أن العلاج يشتمل على استخدام بعض القطرات مثل قطرة اتروبين والتي تعمل على توسيع حدقة العين الأقوى، ثم التدخل الجراحي في حال اكتشاف الطبيب وجود مرض مثل السداد الخلقي أو ارتخاء الجفن، وكذلك استخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة لتصحيح العيوب الانكسارية.

العيون

وفق “أخبار 24”.

“خالد للعيون” يوضح أسباب مرض كسل العين الوظيفي الشائع لدى الأطفال وطرق علاجه

جديد المحليات
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