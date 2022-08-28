بقيمة 57 مليون ريال.. “الحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الـ11 لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الأحد)، صرف مستحقات الدفعة الـ11 من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة السادسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 – 1444 هـ.
وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 57 مليون ريال، لصافي كمية 31 ألف طن، وذلك لـ89 مزارعاً، كما بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 506 آلاف طن لـ1726 مزارعاً.
وأشارت إلى أنها أغلقت الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة، داعية المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
وفق “أخبار 24”.