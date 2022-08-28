انطلق اليوم (الأحد)، مزاد اللوحات الإلكتروني الذي تقيمه الإدارة العامة للمرور عبر منصة “أبشر”؛ لتمكين الراغبين من شراء اللوحات المميزة.
وأوضح المرور أن المزاد سيستمر حتى (الأربعاء) المقبل الموافق 31 من شهر أغسطس، ونشر قائمة باللوحات المطروحة على المزاد والتي تنوعت بين خصوصي، ونقل خاص، ودراجات نارية.
وأبانت أن أبرز اللوحات كانت خصوصي (ع ع ب 1)، و(د ع س 55)، و(ن ب ل 77)، ونقل خاص (ص ب ب 6)، و( ب س ك 3333)، ودراجات نارية (ق ص 222)، و(و ص 555).وفق “أخبار 24”.
ويمكن المشاركة في المزاد من خلال الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار المرور، وأخيراً خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.