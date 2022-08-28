“التجارة” تنفذ 3 آلاف زيارة للرقابة على الأسعار في منافذ بيع المستلزمات المدرسية

نفذت وزارة التجارة أكثر من 3 آلاف جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية في مختلف مناطق المملكة، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.
وتسعى جهود الوزارة للتأكد من التزام تلك المنافذ بأنظمة حماية المستهلك، والتحقق من استقرار الأسعار وعدم وجود ارتفاعات غير مبررة.
وقامت الفرق الرقابية للوزارة خلال الزيارات بالتحقق من توفر المنتجات والسلع المدرسية، والتأكد من وجود بطاقة السعر على المستلزمات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، وعدم وجود أَي مخالفات غش تجاري أو تقليد، وحررت خلال الجولات 27 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة. وفق “أخبار 24”.