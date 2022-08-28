 لجنة الأحياء العشوائية بجدة: دفع الإيجار لنحو 18 ألف أسرة بـ 374 مليوناً

قالت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، إنه تم دفع الإيجار لنحو 18 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية بما يزيد على 374 مليون ريال، وذلك منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي.
وأبانت اللجنة، أن دفع الإيجار استفاد منه أكثر من 17.9 ألف أسرة، كما تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم؛ عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة.
وأضافت أن الدولة تُقدّم حزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء المشمولة بالإزالة، ومن ضمنها توفير السكن المؤقت، وتوفير السلال الغذائية، وسقيا الماء، والوجبات، بالإضافة إلى الأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش. وفق “أخبار 24”.