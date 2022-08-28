أعلنت شركة وسط جدة للتطوير بدء الأعمال الإنشائية لصناعة وجهة عالمية في “قلب جدة” بمقومات طبيعية مستدامة وخطط تعتمد على الطاقة المتجددة باستخدام الأنظمة والتقنيات المبتكرة.
ووقعت الشركة عقداً للبدء في الأعمال الإنشائية للمشروع، والذي يشغل موقعاً إستراتيجياً في قلب مدينة جدة، وتحديدًا ما بين قصر السلام ومحطة تحلية المياه المالحة، بحيث يشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية والأعمال البحرية فيها، وإزالة المباني والبنية التحتية القائمة، والتي يصل عددها إلى نحو 400 مبنى في مرحلة أولى.
ويشمل العقد أيضًا إعادة تحويل مسار خدمات البنية التحتية التي تشمل التمديدات الأرضية الكهربائية وأعمال مواسير الصرف الصحي وتغذية المياه بإجمالي 6.5 كلم طولي.
وأوضحت الشركة أنه سيتم تنفيذ أعمال الاستصلاح والحفر البحري ثم الردم، بناتج حفر يقدر بـ4 ملايين متر مکعب، تليها أعمال استصلاح وتحسين خواص التربة وتهيئتها لأعمال البناء المتوقعة باستخدام أفضل التقنيات الهندسية، وذلك بمساحة إجمالية 1.5 مليون متر مسطح. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه سيتم إنشاء الأرصفة البحرية ومراسي اليخوت بطول 2.5 كلم، بالإضافة إلى الأرصفة العائمة داخل المارينا، وتنفيذ أعمال بناء أرصفة الواجهة البحرية بطول 1.5 كلم، وإعادة تهيئة الشواطئ الرملية العامة والخاصة.
وأشارت إلى أن مشروع “وسط جدة”، الذي سيُطوَّر على 3 مراحل رئيسة، يمتاز بمقومات طبيعية متعددة، من ضمنها الواجهة البحرية بشريط مائي طوله 9.5 كلم، كما يحتوي على مرسی بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم.
وأبانت أن المشروع يتضمن إنشاء 4 معالم رئيسة في وسط جدة، تشمل متحفًا، ودار أوبرا، واستادًا رياضيًا، ومزارع مرجانية، فضلاً عن الأحواض الزراعية المحيطة، كما يضم إنشاء 10 مناطق ترفيهية وسياحية في وسط جدة، إضافة إلى المناطق الترفيهية والمعالم الرئيسة للمشروع، إلى جانب السعي لإنشاء 17 ألف وحدة سكنية للمواطنين، مع منتجعات سياحية وفنادق تضم أكثر من 3000 غرفة.
كما يتضمن مشروع وسط جدة حوض استقبال السفن ومجموعة متنوعة من أشهر المنتجعات والمقاهي العالمية الشهيرة، بالإضافة إلى مولات التسوق وحلول قطاع الأعمال، مع مضي المشروع لتقديم قلب جدة بحلول ذكية للوافدين والزائرين تعتمد تقنيات الذكاء الصناعي والخدمات الإلكترونية.