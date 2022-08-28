تستهدف مختلف شرائح المجتمع.. “الإذاعة والتلفزيون” تطلق 26 برنامجاً ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل

أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون، اليوم (الأحد)، عن إطلاق دورتها البرامجية الجديدة التي تشمل مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والحوارية والاجتماعية والإنسانية والمسلسلات الدرامية، وذلك بدءاً من يوم 1 سبتمبر المقبل.
وتضُم الدورة البرامجية 9 برامج جديدة متنوعة و17 برنامجا مستمرا، أبرزها برنامج “شاعر الراية” لمسابقات الشعر النبطي، وبرنامج “العائلة الذكية” لرصد المرتبة المتقدمة للمملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تضم برنامج “سوالف السعودية” للتفاعل مع الضيف بطريقة تتسم بالفكاهة والمرح، وبرنامج “ابتكارات المملكة” الذي يستضيف مجموعة من أبناء وبنات الوطن الشغوفين في مجالي التكنولوجيا والعلوم. وفق “أخبار 24”.
وتستهدف البرامج المقدمة مختلف شرائح المجتمع مع التركيز على إضفاء السعادة وروح الدعابة على الأسرة السعودية، ومنها برامج: “موسيقانا، واسأل السعودية، وملفات، ويلا نغير، ووش صاير، وعلى الوعد”.