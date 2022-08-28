البنك المركزي يطرح مسودة قواعد عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية لطلب مرئيات العموم والمختصين

أعلن البنك المركزي، اليوم (الأحد)، طرح مشروع مسودة قواعد عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية، لطلب مرئيات العموم.
ودعا البنك المركزي المُهتمين والمختصين والعموم إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأكد أنه يتطلع من خلال مسودة القواعد إلى وضع إطار تنظيمي لآلية عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية وتحديد الحد الأدنى لمتطلبات عملهم، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين معايني التأمين ومقدري الخسائر وعملائهم. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة قواعد عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية” خلال 15 يوماً، مؤكدًا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.