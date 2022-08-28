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جديد المحليات > لأول مرة منذ 2017 .. ارتفاع موجودات “البنك المركزي” إلى 2 تريليون ريال
28/08/2022   10:19 م

لأول مرة منذ 2017 .. ارتفاع موجودات “البنك المركزي” إلى 2 تريليون ريال

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ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي “ساما” خلال شهر يوليو 2022 إلى نحو 2 تريليون ريال، وبقيمة 19.5 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2022.

وبذلك تتجاوز قيمة موجودات البنك المركزي الـ2 تريليون ريال لأول مرة منذ فبراير 2017.

لأول مرة منذ 2017 .. ارتفاع موجودات “البنك المركزي” إلى 2 تريليون ريال

جديد المحليات
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