لأول مرة منذ 2017 .. ارتفاع موجودات “البنك المركزي” إلى 2 تريليون ريال

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ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي “ساما” خلال شهر يوليو 2022 إلى نحو 2 تريليون ريال، وبقيمة 19.5 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2022.
وبذلك تتجاوز قيمة موجودات البنك المركزي الـ2 تريليون ريال لأول مرة منذ فبراير 2017.
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