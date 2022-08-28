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جديد المحليات > بدء المرحلة الأولى لزراعة مليون شجرة في روضة الخفس جنوب محمية الملك عبدالعزيز
28/08/2022   10:19 م

بدء المرحلة الأولى لزراعة مليون شجرة في روضة الخفس جنوب محمية الملك عبدالعزيز

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بدأت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بأعمال زراعة مليون شجرة بريّة في روضة الخفس الواقعة جنوب محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وأوضحت الهيئة أن أعمال المرحلة الأولى بدأت بزراعة 500 ألف شجرة في روضتي الخفس الشمالية والجنوبية، على أن تكتمل قبل نهاية العام الميلادي الحالي، ثم البدء بالمرحلة الثانية لزراعة الـ500 ألف شجرة الأخرى بداية العام المقبل.

وأشارت إلى أن المبادرة تشمل زراعة عدد من الأنواع النباتية المحلية، من بينها الطلح والغضا والأرطى والسدر البري والرمث والأثل.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى توحيد الجهود الوطنية وتنظيمها للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، من خلال تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على الموارد الطبيعية.

بدء المرحلة الأولى لزراعة مليون شجرة في روضة الخفس جنوب محمية الملك عبدالعزيز

وفق “أخبار 24”.

بدء المرحلة الأولى لزراعة مليون شجرة في روضة الخفس جنوب محمية الملك عبدالعزيز

جديد المحليات
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