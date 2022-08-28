وزيرا “التجارة” و “العدل” يطلعان على خدمات المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

اطّلع وزير التجارة ماجد القصبي ووزير العدل وليد الصمعاني ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد العجاجي، على الخدمات التي يقدمها المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
واستعرضت نائبة وزير التجارة المشرفة العامة على المركز، إيمان المطيري، خلال زيارة لفرع واجهة الرياض اليوم (الأحد)، الخدمات التي يقدمها المركز منذ بدء عمله في مارس الماضي، مؤكدة أنه تم تنفيذ أكثر من 450 ألف خدمة، وفرتها الجهات المعنية الموجودة في الفروع الـ 12 المنتشرة في 10 مناطق حول المملكة.
وأكدت أن أكثر من 380 ألف عميل استفادوا من تكامل الجهات المعنية بقطاع الأعمال من خلال توفر خدماتها، مشيرة إلى أن فروع المركز توفر خدمات لوزارات التجارة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات 58 جهة معنية بقطاع الأعمال. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز قد أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، كما أنه يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.