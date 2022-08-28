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جديد المحليات > صور جوية ترصد التقدم في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي
28/08/2022   10:18 م

صور جوية ترصد التقدم في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي

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رصدت صور جوية ملتقطة حديثاً تقدم الأعمال في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي، حيث أظهرت مدرج المطار ومهابط للطائرات المروحية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو إلى التقدم الكبير في مشروع المطار، مؤكدا أن العد التنازلي بدأ لاستقبال الضيوف العام المقبل.

يذكر أن شركتي “نسما وشركاهم” و”المباني للمقاولات” المحليتين تواصلان العمل في تجهيز المطار، والذي يُتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2023، حيث يضم منطقة انتظار لـ 12 طائرة مائية ومثلها لطائرات رجال الأعمال، و3 مهابط للطائرات المروحية.

صور جوية ترصد التقدم في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي

صور جوية ترصد التقدم في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي

صور جوية ترصد التقدم في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي

صور جوية ترصد التقدم في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي

وفق “أخبار 24”.

صور جوية ترصد التقدم في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي

جديد المحليات
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