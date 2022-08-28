بـ97 ألف عامل في القطاع.. 12 مليار ريال حجم مبيعات “الأسر المنتجة” بنهاية النصف الأول من 2022

حقق بنك التنمية الاجتماعية بنهاية النصف الأول من 2022 عددا من المنجزات في دعم نمو قطاع الأسر المنتجة، وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وسجل قطاع الأسر المنتجة ارتفاعا في حجم المبيعات المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية، والتي بلغت 11.8 مليار ريال، وبلغ عدد العاملين من الأسر المنتجة المستفيدين من البنك أكثر من 97 ألفا، وذلك بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وبلغت قيمة تمويل مشاريع الأسر المنتجة أكثر من ملياري ريال، كما استفاد من الدورات التوعوية في التخطيط المالي والادخار 260 ألف مستفيد، ونحو 13 مليون مستفيد من الحملات التثقيفية لتنمية نشاطات الأسر المنتجة. وفق “أخبار 24”.
واشترك في “منتج زود الادخاري” نحو 24 ألف عميل من الأسر المنتجة في عام 2022، بمدخرات تجاوزت 329 مليون ريال، حيث يساعد “منتج زود” العملاء على ادخار مبالغ مالية شهرية تغطي احتياجاتهم المستقبلية على المدى القصير من خلال خطة ادخارية مبسطة.