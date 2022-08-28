“الزكاة والضريبة” و”موانئ” توقعان اتفاقية تنظيم الأنشطة المشتركة في ميناء جدة الإسلامي

وقّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للموانئ، اليوم (الأحد)، اتفاقية “مستوى خدمة” لتنظيم الأنشطة المشتركة وإعداد وتنفيذ مستوى خدمة للعمليات التشغيلية وآلية أتمتتها في ميناء جدة الإسلامي.
وتهدف الاتفاقية التي سيجري تعميمها على الموانئ الأخرى تباعاً؛ إلى دعم مبادرة الفسح خلال ساعتين لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تنافسية الموانئ السعودية، إلى جانب تنظيم الأنشطة المشتركة في الموانئ وتكامل الأدوار والمسؤوليات.
كما تهدف أيضاً إلى تحديد متطلبات مستوى الخدمة المطلوبة من كل طرف، بالإضافة إلى تحديد آلية التعامل مع التحديات، وإعداد وتنفيذ مستوى خدمة للعمليات التشغيلية بما يضمن رفع الكفاءة، وتحقيق الربط والتكامل بين الطرفين والجهات ذات العلاقة في أعمال الموانئ مستقبلاً. وفق “أخبار 24”.
وجاءت الاتفاقية بين الهيئتين في إطار الجهود الوطنية المشتركة لرفع كفاءة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال في الموانئ السعودية، وتيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، والســـعي المســـتمر لدعم التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية.