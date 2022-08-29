باستثمارات تقدر بـ4.5 مليار ريال.. “أمير الشرقية” يدشن مشاريع سكنية بضاحية الواجهة بالدمام ومجتمع قَمرة بالقطيف

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن قطاع الإسكان في المنطقة يحظى بدعم سخي من القيادة، والتي وضعت ضمن أولوياتها وخططها توفير المسكن الملائم للمواطن.
ورعى، أثناء تدشينه لمشاريع المرحلة الثانية في ضاحية الواجهة بمدينة الدمام ومجتمع قمرة بمحافظة القطيف اليوم (الأحد)، توقيع اتفاقيات بين الوطنية للإسكان وشركائها من المطورين العقاريين، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي.
وقال: “القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على تسهيل كافة الخدمات للمواطنين، ورفع معدلات جودة حياتهم، وخاصة في أهم متطلب من متطلبات الحياة وهو مساعدتهم على توفير السكن الملائم”، مؤكدًا أن التدشين يأتي امتداداً للعديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، وتصبّ في خدمة أبنائها.
وجرى خلال حفل التدشين توقيع عدد من الاتفاقيات بإجمالي استثمارات يقدر بـ4.5 مليار ريال بين الشركة الوطنية للإسكان وشركة رتال للتطوير العقاري، وشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة تلال العقارية، وشركة سمو العقارية، وشركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة تمكين للتطوير العقاري وذلك لتطوير المجتمعات السكنية في ضاحية الواجهة ومجتمع قَـمرة.
وشهد الحفل إطلاق مشاريع المرحلة الثانية لضاحية الواجهة، والتي تعد إحدى أكبر الضواحي السكنية في المملكة، بمساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وذلك عبر توفير 5400 وحدة سكنية لأكثر من 27 ألف نسمة، كما تم تدشين مجتمع قمرة في محافظة القطيف على مساحة تتجاوز 1.4 مليون متر مربع موفراً أكثر من 2300 وحدة سكنية، لتتجاوز استثمارات الوطنية للإسكان في المشاريع السكنية بالمنطقة 20 مليار ريال وأكثر من 25 ألف وحدة سكنية.
من جانبه، ثمّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان دعم أمير المنطقة الشرقية لمشاريع المنطقة وتذليل العقبات في سبيل تسريع توفيرها للمواطنين، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي امتداداً لما سبق طرحه للمواطنين عبر تطبيق وموقع “سكني”، وسيتبعه المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، أن الشركة عرضت صباح اليوم 400 وحدة عقارية في مجتمع “قمرة القطيف” وتم بيعها بالكامل خلال 3 ساعات فقط، وحول المشاريع المستقبلية قال إنها تشمل 15 مشروعا بالمرحلة الثانية من ضاحية الواجهة ومشروع الورود.