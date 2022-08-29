“الهلال الأحمر” يوضح عدد الحالات التي باشرها خلال النصف الأول من 2022

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم (الأحد)، عن عدد الحالات التي باشرتها الفرق الإسعافية التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م.
وأوضحت الهيئة أن الفرق الإسعافية تلقّت أكثر من 500.2 ألف بلاغ، وتمكّنت من مباشرة أكثر من 397.1 ألف حالة منها، كما جرى نقل نحو 256.9 ألف حالة إلى مستشفيات المملكة.
وبيّن المتحدث الرسمي باسم الهيئة، عبدالعزيز الصوينع، أن الحالات المرضية تصدَّرت عدد الحالات التي باشرتها فرق الهيئة خلال الـ 6 أشهر الماضية، بإجمالي أكثر من 100.2 ألف حالة.
وأضاف الصوينع أن التصادم المروري حل في المرتبة الثانية بنحو 58.8 ألف حالة، ثم فقدان الوعي بـ 27.2 ألف حالة، بينما بلغت مشكلات التنفس نحو 14.7 ألف حالة، وآلام ومشكلات البطن 1168 حالةً فقط. وفق “أخبار 24”.
كما أشار إلى أن إجمالي المبادرات التطوعية بلغ 3359 مبادرة استفاد منها أكثر من مليون شخص، بمشاركة نحو 33.9 ألف متطوع ومتطوعةً، بإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغ نحو 8454. ألف ساعة.
فيما أقامت أفرع الهيئة بمختلف مناطق المملكة، عدداً من الدورات والمحاضرات التوعوية بإجمالي 3431 دورة ومحاضرة استفاد منها قرابة 273 ألف شخص، إلى جانب تنظيم 1740 مبادرة نوعيةً، بينها 1505 مع القطاع العام، و 235 مع القطاع الخاص.