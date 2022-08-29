مستجدات كورونا.. ارتفاع طفيف في الإصابات والوفيات وانخفاض الحالات الحرجة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، ارتفاعاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 79 حالة إصابة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 21 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 813284 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى ارتفاع حالات الوفاة، إذ سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9292 حالة.
وأشارت إلى انخفاض طفيف في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث غادرت حالة واحدة غرفة العناية المركزة خلال الساعات الـ24 الماضية، لينخفض إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 44 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 103 حالات تعافي، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 800481 حالة.