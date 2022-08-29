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جديد المحليات > “النيابة العامة”: السجن 3 سنوات لشخص استدرج طفلاً إلى منطقة خالية وتحرش به
29/08/2022   1:16 م

“النيابة العامة”: السجن 3 سنوات لشخص استدرج طفلاً إلى منطقة خالية وتحرش به

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أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الإثنين)، أن تحقيقات نيابة الآداب العامة انتهت إلى اتهام شخص بالتحرش بطفل، من خلال الذهاب به إلى منطقة خالية والتحرش به.

وأوضح المصدر أنه جرى إيقاف الجاني، واستكمال إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة، مؤكدا على الحماية الجزائية للأطفال، وأن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من يحاول استغلالهم، أو إساءة معاملتهم، أو الجناية عليهم بأي شكل من الأشكال.

وأبان أن المحكمة الابتدائية أدانت المتهم بما نسب إليه، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة سنة، وعطفاً على ذلك قامت نيابة الاستئناف باستئناف الحكم الابتدائي، لتضاعف محكمة الاستئناف العقوبة، حتى وصلت إلى السجن لمدة 3 سنوات.وفق “أخبار 24”.

“النيابة العامة”: السجن 3 سنوات لشخص استدرج طفلاً إلى منطقة خالية وتحرش به

جديد المحليات
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