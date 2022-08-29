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جديد المحليات > وزير النقل يتفقد تطور أعمال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد بمدينة سدير الصناعية
29/08/2022   1:16 م

وزير النقل يتفقد تطور أعمال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد بمدينة سدير الصناعية

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تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تطور أعمال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في مدينة سدير للصناعة والأعمال، والتي تضم العديد من الشركات والمستودعات التي تعمل بنظام الأتمتة الحديثة، إذ تقدم منظومة متكاملة من حلول الخدمات اللوجستية.

واطلع الجاسر خلال جولته على التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتعبئة والتغليف في شركة الدواء؛ تحقيقاً لمبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ التي تستهدف إنشاء شركات وطنية فاعلة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.وفق “أخبار 24”.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل مؤسسات القطاع الخاص نحو استغلال كافة الإمكانات والطاقات لتقديم خدمات لوجستية متقدمة لأعمالها وللجهات الأخرى؛ ومواصلة الحفاظ على جودة وكفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة وصولاً لأهدافها الطموحة.

وزير النقل يتفقد تطور الأعمال بمدينة سدير الصناعية ويشيد بجهود القطاع الخاص

وزير النقل يتفقد تطور أعمال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد بمدينة سدير الصناعية

جديد المحليات
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