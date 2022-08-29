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جديد المحليات > “الجمارك” توضح: لا يمكن استرداد ضريبة سيارة تم تصديرها للخارج
29/08/2022   1:15 م

“الجمارك” توضح: لا يمكن استرداد ضريبة سيارة تم تصديرها للخارج

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على سيارة تم تصديرها إلى خارج المملكة، لا يمكن استردادها.

وأبانت إن جميع السلع والخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه لا يمكن استرداد الضريبة إلا من قِبل المسجلين في النظام عند تحملهم الضريبة على مشترياتهم من السلع والخدمات من أجل القيام بممارسة نشاطهم الاقتصادي.وفق “أخبار 24”.

وجاء توضيح الهيئة ردًا على استفسار مواطن اشترى سيارة ثم أعاد تصديرها إلى خارج المملكة، طالبًا استرداد قيمة الضريبة بعد دفع ضريبة جديدة في الدولة التي تم تصدير السيارة إليها.

“الجمارك” توضح: لا يمكن استرداد ضريبة سيارة تم تصديرها للخارج

جديد المحليات
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