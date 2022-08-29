نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وصول 298 ألف معتمر منذ بدء موسم العمرة والمدينة تستقبل 100 ألف زائر
29/08/2022   1:15 م

وصول 298 ألف معتمر منذ بدء موسم العمرة والمدينة تستقبل 100 ألف زائر

+ = -
742

استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أكثر من 100 ألف معتمر من جنسيات متعددة منذ بدء موسم العمرة وحتى أمس (الأحد)، لأداء مناسك العمرة عبر مختلف المنافذ.

واستقبلت المدينة المنورة أمس (الأحد) 5452 معتمراً قدموا جواً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ليبلغ عدد المعتمرين الذين وصلوا للمدينة المنورة خلال موسم العمرة هذا العام أكثر من 101 ألف معتمر، فيما غادر المدينة المنورة أكثر من 22 ألف معتمر جواً إلى بلدانهم.

وسجّلت إحصائية وزارة الحج والعمرة وصول 268 ألف معتمر إلى المنافذ الجوية منذ موسم العمرة، فيما استقبلت 9 منافذ برية 29 ألف معتمر منذ بدء موسم العمرة غرة محرم الماضي حتى يوم أمس.وفق “أخبار 24”.

وبلغ عدد المعتمرين القادمين من إندونيسيا أكثر من 127 ألف معتمر منذ بدء موسم العمرة حتى يوم أمس، كما بلغ عدد المعتمرين من باكستان أكثر من 90 ألف معتمر، والهند بإجمالي 54 ألف معتمر، والعراق بعدد 36 ألف معتمر، فيما وصل 22 ألف معتمر من اليمن، إضافة إلى نحو 13 ألف معتمر من الأردن، إضافة إلى أعداد أخرى من المعتمرين من جنسيات متعددة.

وصول أكثر من 100 ألف معتمر إلى المدينة المنورة منذ بدء موسم العمرة وصول أكثر من 100 ألف معتمر إلى المدينة المنورة منذ بدء موسم العمرة وصول أكثر من 100 ألف معتمر إلى المدينة المنورة منذ بدء موسم العمرة

وصول 298 ألف معتمر منذ بدء موسم العمرة والمدينة تستقبل 100 ألف زائر

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885225087.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.