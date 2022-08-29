بنسبة نمو 80%..”السعودية” تنقل 11.6 مليون راكب خلال النصف الأول

أعلنت الخطوط الجوية السعودية أن إجمالي عدد الضيوف الذين تم نقلهم خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م بلغ 11.6 مليون راكب، بنسبة نمو 80% بالمقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، كما تجاوز إجمالي الرحلات 80,5 ألف رحلة بزيادة 33%.
وأوضحت الشركة الوطنية أن عدد الضيوف على القطاع الدولي تجاوز 4,7 مليون ضيفاً بنسبة زيادة بلغت 242% وذلك على متن أكثر من 28,6 ألف رحلة بزيادة 156%، فيما تم نقل أكثر من 6,2 مليون ضيفاً بين أرجاء المملكة بزيادة 32% عبر ما يزيد على 52 ألف رحلة داخلية بزيادة تقدر بـ 5%.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المهندس أحمد الوسية، “إن هذه النجاحات والمعدلات الإيجابية من النمو، تأتي لتتوج جهود منسوبي الخطوط السعودية في كل المجالات وخاصة فيما يتعلق بالجانب التشغيلي تخطيطاً وتنفيذاً، كما تعكس تنامي ثقة الضيوف بمنظومة الخدمات أرضاً وجواً”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وجهات “السعودية” تصل إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات حول العالم، مع وجود خطة طموحة لزيادة نقاط انطلاقها عبر العديد من الوجهات الدولية إلى المملكة مستندةً على خبراتها المتراكمة تشغيلياً إلى جانب أسطولها الحديث وأنظمتها الآلية بالمطارات التي تساهم في انسيابية العمليات.