البرجس: مشاريع الإسكان تناسب جميع الشرائح.. وضخ المزيد من العقارات سيحد من ارتفاع الأسعار

قال الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بالتخطيط الاستراتيجي في أرامكو برجس البرجس، إن مشاريع الإسكان في المنطقة الشرقية أقيمت بمعايير عالية الجودة، وتم مراعاة وجود المساحات الخضراء والخدمات اللازمة.
وأكد البرجس أن ضخ المزيد من العقارات سيحد من ارتفاع أسعارها إن لم يخفضها، حيث إن ما يحكم أسعار العقارات هو العرض والطلب، مشيراً إلى أن الاستثمارات في مشاريع الإسكان في المنطقة الشرقية وصلت إلى أكثر من 20 مليار ريال.
وأبان أن المشاريع التي تم توقيع عقودها والمشاريع التي يتم العمل عليها الآن والمستقبلية ستزيد من العرض وهذا سيؤثر إيجاباً على سوق العقار، مشيراً إلى أنه يجب على كل فرد معرفة برنامج الدعم المناسب له، والشخص المعني الذي يبحث عن منزل لا بد أن يتعرف على البرامج التي تناسبه، حيث إن هناك برامج عديدة تناسب الكثير. وفق “أخبار 24”.
وأشار البرجس إلى أن أكثر ما يميز برنامج الوطنية للإسكان هو تنوع الأسعار حيث تبدأ من 300 ألف ريال ومرورا بـ 400 ألف و700 ألف وصولا إلى مليون ريال وهو ما يعطي خيارات ملائمة لجميع شرائح المجتمع.
البرجس: #مشاريع_الإسكان تناسب جميع الشرائح.. وضخ مزيد من #العقارات سيحد من ارتفاع الأسعار
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— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 29, 2022