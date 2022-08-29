بدء استقبال طلبات ملاك العقارات الواقعة في منطقة “الكدوة” بمكة المكرمة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم (الاثنين)، عن بدء استقبال طلبات ملاك العقارات الواقعة في منطقة “الكدوة” بحي المسفلة، في مقرها الواقع على الطريق الدائري الثالث في منطقة كدي.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية؛ لمعرفة مواعيد الزيارة حسب الأرقام الموجودة على العقارات في إشعارات الإزالة.
وحددت الهيئة المستندات المطلوبة من ملاك العقارات، وتشمل: الصك الشرعي، والهوية الوطنية، وكروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، كما سيكون مطلوباً من أصحاب الأنقاض تقديم أصل وصورة الوثيقة، مع الهوية الوطنية، وكروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، بالإضافة إلى صك حصر الورثة، وهويات الورثة، الوكالات الشرعية لوكيل الورثة، وهويته في حالة الميراث. وفق “أخبار 24”.
ولتقديم الطلبات اضغط على هذا الرابط