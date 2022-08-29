الرحلة بشراكة بين المملكة و”ناسا”.. تأجيل إطلاق صاروخ “أرتميس” إلى القمر

أعلنت وكالة ناسا قبل قليل تأجيل انطلاق رحلة “أرتميس” إلى الفضاء، التي تأتي بمشاركة سعودية، وذلك بسبب مشكلات فنية.
وتعتبر هذه الرحلة إلى القمر هي الأولى من بين عدة رحلات أخرى من المفترض أن تسمح للإنسان في النهاية بالوصول إلى المريخ.
وأشارت “ناسا” إلى أن هذه الرحلة الاستكشافية التي تقودها وكالة الفضاء الأمريكية، ستكون بدون وجود رائد فضاء وتهدف إلى إعداد رحلة مأهولة وجمع بيانات علمية قيّمة. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت أنه إذا سمح الطقس بذلك، ستقلع مركبة أوريون الفضائية إلى القمر من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا باستخدام نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا، (SLS) مبينة أنه من المقرر أن تستغرق الرحلة 42 يومًا و 3 ساعات و 20 دقيقة.
وتعتبر مهمة “ارتيميس 1” إيذانًا بإطلاق البرنامج الأميركي للعودة إلى القمر، والذي يُفترض أنه سيتيح للبشرية لاحقاً الوصول إلى المريخ على متن المركبة ، إذ سيتم إطلاق الكبسولة “أوريون” غير المأهولة في مدار حول القمر، للتحقق من أن المركبة آمنة لنقل رواد فضاء في المستقبل، بينهم أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة يمشيان على سطح القمر.
وقال رئيس “ناسا”، بيل نيلسون ، “هذه المهمة تحمل أحلام وآمال الكثير من الناس.. “نحن الآن جيل أرتيميس”.
وأضافت المديرة المساعدة في وكالة ناسا بهافيا لال، “ما نبدأه بهذا الإقلاع الاثنين ليس سباقاً قصير المدى، بل ماراثون طويل الأمد، لإعادة النظام الشمسي وما وراءه إلى مجالنا”.
The countdown clock is on a hold at T-40 minutes. The hydrogen team of the @NASA_SLS rocket is discussing plans with the #Artemis I launch director. Operational commentary continues at https://t.co/z1RgZwQkWS. pic.twitter.com/5J6rHVCe44
— NASA (@NASA) August 29, 2022