انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.6 مليار خلال يوليو الماضي وارتفاع تحويلات السعوديين

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، خلال شهر يوليو الماضي، انخفاضا بنسبة 7% لتبلغ نحو 11.6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أنه مقارنة بشهر يونيو 2022، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر يوليو 2022 انخفاضا بنحو 1.61 مليار ريال، وبنسبة 12%، فيما ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال يوليو الماضي بنسبة 49% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لتصل إلى 6.15 مليار ريال.
وأشارت البيانات إلى أن تحويلات الأجانب سجلت انخفاضا خلال العام الجاري، حيث شهدت ارتفاعاً في شهر يناير بنسبة 4% لتبلغ نحو 12.52 مليار ريال، قبل أن تنخفض في شهر فبراير بنسبة 1% لتبلغ 11.20 مليار، قبل أن ترتفع في شهر مارس بنسبة 5% لتبلغ 14.70 مليار، وبنسبة 3% في شهر أبريل لتبلغ 13.65 مليار، ثم شهدت انخفاضا كبيراً في شهر مايو بنسبة 10% لتبلغ 11.28 مليار، وفي شهر يونيو بنسبة 2% لتصل 13.21 مليار. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن تحويلات السعوديين سجلت ارتفاعا كبيرا على مدار العام الجاري، حيث سجلت في شهر يناير ارتفاعا بنسبة 45% لتبلغ 6.21 مليار ريال، وبنسبة 34% في شهر فبراير لتبلغ 5.45 مليار، وفي شهر مارس بنسبة 2% لتبلغ 6.62 مليار، وبنسبة 31% خلال شهر أبريل لتبلغ 6.46 مليار، وفي شهر مايو بنسبة 21% لتبلغ 6.20 مليار ريال، وفي شهر يونيو بنسبة 5% لتصل 6.75 مليار ريال.