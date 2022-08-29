برعاية ولي العهد.. “الثقافة” تعلن أسماء الفائزين بـ”الجوائز الثقافية الوطنية” سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الثقافة تنظيم الحفل الختامي لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية” ، تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يوم (الجمعة) بعد المقبل ، لإعلان الفائزين بالجوائز في الدورة الثانية.
وأوضحت الوزارة أن الحفل الختامي سيكرم الفائزين بجوائز المبادرة في دورتها الثانية والتي تغطي الفضاء الثقافي بمختلف قطاعاته واتجاهاته، متضمنةً بذلك 14 جائزةً ثقافية.
وأشارت إلى أن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي شهدت تكريم الشيخ الأديب محمد العبودي – رحمه الله – بجائزة شخصية العام الثقافية، والمخرجة السينمائية شهد أمين في جائزة الثقافة للشباب، إضافةً إلى الفائزين في باقي أفرع الجائزة من المبدعين والمثقفين في مختلف القطاعات الثقافية . وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”، كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي تهدف إلى تكريم روّاد القطاع الثقافي، والمبدعين في مختلف مسارات النشاط الثقافي في المملكة.