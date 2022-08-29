أولياء دَم يعفون عن قاتل أخيهم لوجه الله وتنفيذاً لوصية والدهم

ضـرب أبناء “سلامة هويمل العطوي” من منطقة تبوك، أروع أنواع العفو والبر، بعد تنازلهم عن قاتل أخيهم “عبدالله”؛ تنفيذا لوصية والدهم.
وتعود تفاصيل الواقعة التي حدثت في مركز العيينة بمنطقة تبوك إلى عام 1438هـ، عندما وقعت مشاجرة بين “عبدالله العطوي” وشخص آخر أفضت إلى وفاته.
من جهته، قال محمد سلامة العطوي، شقيق القتيل لـ”أخبار 24″ إن تنازلهم عن قاتل أخيهم كان لوجه الله تعالى، وأيضاً تنفيذاً لوصية والدهم التي أوصاهم بها قبل وفاته.
وأكد العطوي أنهم سجلوا هذا التنازل عن قاتل أخيهم رسمياً في المحكمة، داعياً الله أن يرحم والدهم وأخاهم عبدالله.