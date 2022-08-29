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جديد المحليات > “سكني”: تسليم 594 وحدة لمستفيدي مشروع “واحة الخميس” في خميس مشيط
29/08/2022   6:40 م

“سكني”: تسليم 594 وحدة لمستفيدي مشروع “واحة الخميس” في خميس مشيط

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أعلن برنامج سكني أنه أنهى تسليم 594 وحدة سكنية لمستفيدي مشروع واحة الخميس الذي تحتضنه محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، وذلك بالمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات.

وأوضح البرنامج أن مشروع واحة الخميس يتميز بموقعه الاستراتيجي في حي الراقي بمحافظة خميس مشيط على امتداد طريق الملك عبدالله، ويوفر 1042 وحدة سكنية من نوعي (فيلا، تاون هاوس) بأربعة نماذج وتصاميم عصرية مختلفة تناسب احتياجات الأسر، على مساحات تبدأ من 187م2 إلى 574م2.

وأشار إلى أن المشروع والذي يقع على مساحة 929 ألف م2 يخصص مرافق مختلفة كالمساجد والحدائق والمسطحات الخضراء والمدارس والمنشآت الصحية والمراكز التجارية والخدمات العامة والمرافق الترفيهية؛ بما يكفل توفير جودة الحياة للسكان في بيئة نموذجية تحقق الاستقرار للمستفيدين.

"سكني": تسليم 594 وحدة لمستفيدي مشروع "واحة الخميس"

انفوجرافيك

وفق “أخبار 24”.

“سكني”: تسليم 594 وحدة لمستفيدي مشروع “واحة الخميس” في خميس مشيط

جديد المحليات
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