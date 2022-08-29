“الصحة” تطلق مبادرة لتوعية مستخدمي الألعاب الإلكترونية وتعزيز نمط الحياة الصحي

أطلقت المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عش بصحة”، مبادرة لتحسين سلوكيات مستخدمي الألعاب الإلكترونية وتعزيز نمط الحياة الصحي.
وحملت المبادرة التي انطلقت في الفترة من 17 إلى27 أغسطس، شعار “بين قيم وقيم”، وشملت تعاونات ميدانية ورقمية مع لاعبين مؤثرين ونوادٍ إلكترونية وجهات متخصصة بالألعاب الإلكترونية.
وتناولت عدة موضوعات رئيسة، أبرزها: تعريف اضطراب الألعاب الإلكترونية، وتغذية اللاعب، وصحة العين، والصحة النفسية، والجلوس الصحي، والتوعية بالجوانب التربوية للوالدين، كما استهدفت الفئات العمرية بين 13 و29 عاماً، والآباء والأمهات، بلغة عربية عفوية تحاكي أسلوب اللاعبين؛ لدعمهم وتحفيزهم عبر منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين والشباب. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت إنشاء حساب “عش بصحة” على stc play مع توثيقه وتسهيل الوصول للشريحة المستهدفة؛ بهدف إنشاء مجتمع خاص “صحي” من محبي الألعاب الإلكترونية لتعزيز السلوكيات الصحية التي يجب اتّباعها أثناء ممارسة الرياضات الإلكترونية.