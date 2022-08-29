“بنك التنمية الاجتماعية” يطلق برنامج “نَفَس” لتدريب هواة الطهي من الأسر المنتجة

علن بنك التنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين)، إطلاق برنامج “نَفَس” لتدريب هواة الطهي من الأسر المنتجة، وتمكينهم من إدارة خطوط الإنتاج الغذائية، وتهيئتهم للاحتراف في سوق العمل.
ويضمن البرنامج الذي يتضمن 5 مسارات، أن يتخرج رواده بمهارات مختلفة في فنون الطهي العالمي والسعودي، إضافة إلى إتقان فن الخبز والمعجنات والحلويات والطريقة المثلى لإعداد قائمة الطعام.
وتشمل مسارات التدريب التعرف على طرق استغلال وحفظ الفاكهة والخضراوات الموسمية المحلية والعالمية، وطرق وأساليب التخليل والتجفيف الأساسية، والالتزام بمبادئ نظافة وسلامة الغذاء وفق المعيار العالمي (HACCP)، مع التدريب على طرق تصنيف وإدارة المخزون الغذائي، والتمرس على استخدام أدوات المطبخ؛ وصولاً إلى معرفة تسعير وتسويق المنتجات وأفضل السبل لعرضها. وفق “أخبار 24”.
ويشرف على برنامج “نَفَس” نخبة من الطهاة، وينقسم التدريب فيه لـ5 مسارات، ويستمر على مدى أسبوع كامل، بواقع 30 ساعة تدريبية لكل مسار، كما يستهدف التدريب في “نَفَس” تطوير مهارات مشغلي مقاهي يمام التابعة للبنك، التي وصل عدد فروعها إلى 100 فرع في أهم المواقع داخل الجهات الحكومية، ويعمل فيها أكثر من 156 أسرة.
ويوفر البرنامج فرصة للعاملين في “يمام” لاختيار المنتجات ذات القيمة الغذائية العالية والجدوى الاقتصادية المناسبة للمنافسة في السوق المحلي والعالمي، ويُعد ذلك أحد أهداف برنامج “نَفَس” الذي يقدم ضمن برامج بنك التنمية الاجتماعية الداعمة للأسر المنتجة ورواد الأعمال لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.