لتعزيز الأمن الغذائي للمملكة.. “مدن” تستقطب أكبر شركة في العالم لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها

أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عقد تخصيص أرض صناعية على مساحة أكثر من 25 ألف م2 في المدينة الصناعية الثانية بجدة لصالح إحدى الشركات العالمية لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها.
وسيسهم المشروع في تعزيز منظومة تصدير المنتجات الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات اللحوم المختلفة بإجمالي 50 ألف طن سنوياً.
وعقب توقيعه عقد التخصيص، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل جاهزية وقدرة “مدن” على جذب وتوطين الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، خاصةً في القطاعات الاستراتيجية المهمة.
وأضاف أن المشروع من شأنه دعم تكاملية سلاسل إمداد صناعة الغذاء، من خلال تسهيل وجذب المستثمرين إلى المناطق المستهدفة بتوطين الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية الداعمة والخدمات المشتركة التي تعمل على رفع كفاءة المصانع الغذائية ضمن هذه التجمعات وتعزيز إسهامها في منظومة التصدير الوطنية.
وأكد الزامل أن “مدن” نجحت في رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200% من 318 مصنعاً إلى ما يقارب 1000 مصنع بين منتج وتحت الإنشاء يوجد أغلبها في القطاع الغربي بعدد 482 مصنعاً، فيما يستحوذ القطاع الأوسط على 315 مصنعاً و118 مصنعاً من نصيب القطاع الشرقي. وفق “أخبار 24”.
وتتولى “مدن” منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة، تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس.