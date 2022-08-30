بمشاركة 45 جهةً.. “المحتوى المحلي” تنظم النسخة الأولى من منتدى المحتوى المحلي سبتمبر المقبل

تنظِّم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، النسخة الأولى من منتدى المحتوى المحلي سبتمبر المقبل؛ وذلك بمشاركة أكثر من 45 جهةً من كبرى الشركات الوطنية ومنشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية.
ويضم برنامج المنتدى، الذي يعقد خلال يومي (الاثنين) و(الثلاثاء) اللذين يوافقان 5 و6 من سبتمبر المقبل، 7 جلسات حوارية، يشارك فيها مجموعة من كبار الشخصيات والتنفيذيين لكبرى الشركات الوطنية، وتناقش أثر المحتوى المحلي على الاقتصاد الوطني، والجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي، وكذلك التجارب الناجحة، بالإضافة إلى مستقبل التوطين، وأهم القطاعات والفرص الواعدة للمحتوى المحلي، وغيرها.
كما سيضم المنتدى عدداً من الورش التي تستهدف زيادة الوعي بالمحتوى المحلي وآليّاته، بالإضافة إلى معرض مصاحب تشارك فيه الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية؛ بهدف استعراض المبادرات والأدوات الممكِّنة للمحتوى المحلي، والمنجزات الوطنية للمحتوى المحلي. وفق “أخبار 24”.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن السماري، أن المنتدى يمثِّل إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة؛ ويهدف إلى أن يكون منصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات وتمكين القدرات المحلية؛ وذلك عبر تفعيل الشراكات والفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن المنتدى سيسهمُ في ترسيخ أثر المحتوى المحلي ونشر ثقافته كمشارك رئيسي في تعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني.
بمشاركة 45 جهةً.. #المحتوى_المحلي تنظم النسخة الأولى من منتدى المحتوى المحلي سبتمبر المقبلhttps://t.co/rpnCsQ6pMH pic.twitter.com/FBHSiKfVoJ
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 29, 2022