“البنوك” تحذر من حيلة جديدة تروج لمحامٍ مختص باسترداد أموال ضحايا الاحتيال

كشفت اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن حيلة جديدة للاحتيال المالي؛ وذلك عن طريق صفحات إخبارية وهمية.
وأوضحت اللجنة أن المحتالين يقومون بانتحال شعار صحيفة موثوقة أو موقع إخباري وهمي، ويتم نشر أخبار القبض عن مجرمي الاحتيال المالي، وفي نص الخبر المنشور يتم الترويج لمحامٍ متخصص بالجرائم المالية لاستعادة أموال المتضررين.
ولفتت اللجنة إلى أن الخبر الوهمي ينشر نموذجاً لتعبئة بيانات المتضررين للتواصل معهم من قبل المحامي المختص لاسترداد الأموال.وفق “أخبار 24”.
ودعت إلى التأكد من موقع أي صحيفة ورابط موقعها الحقيقي على الإنترنت، وعدم المشاركة بالمعلومات الشخصية المهمة في مثل هذه الروابط والصفحات.
التصيّد الإلكتروني للضحية، أحد حيلهم المكشوفة!#خلك_حريص وانتبه من الصفحات الاخبارية الوهمية أو أي شخص يتواصل معك بصفته محامي متخصص في استرداد أموال الاحتيال المالي ويطلب منك الدفع عبر روابط مشبوهة ، لا تتجاوب قبل ماتدقق وتتاكد ‼️#البنوك_السعودية pic.twitter.com/F5bDdSi4KR
— البنوك السعودية (@SaudiBanks) August 29, 2022