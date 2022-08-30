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جديد المحليات > بدء التقديم على عدد من الوظائف المؤقتة بـ”حرس الحدود”
30/08/2022   12:25 م

بدء التقديم على عدد من الوظائف المؤقتة بـ”حرس الحدود”

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انطلق اليوم (الثلاثاء) التقديم على الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها المديرية العامة لحرس الحدود لحملة البكالوريوس من الرجال.

وكانت المديرية قد أعلنت عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة باسم “محاسب”، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.

وضمت شروط التقديم أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس في تخصص “المحاسبة”، وأن يتوافر لديه الاستعداد للعمل في قيادات حرس الحدود البحرية بالمناطق، بالإضافة إلى اجتيازه المقابلة الشخصية والاختبار العملي. وفق “أخبار 24”.

كما اشترطت أن تتوفر لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة، بجانب أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا، مضيفة أن التقديم سيكون متاحًا حتى بعد غد (الخميس) من خلال الرابط المخصص للتقديم.

بدء التقديم على عدد من الوظائف المؤقتة بـ”حرس الحدود”

جديد المحليات
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