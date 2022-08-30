نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “وقاية” توصي بهذه المأكولات لتحضير حقيبة الإفطار المدرسية بطريقة صحيحة
30/08/2022   12:25 م

“وقاية” توصي بهذه المأكولات لتحضير حقيبة الإفطار المدرسية بطريقة صحيحة

+ = -
781

أوصت هيئة الصحة العامة بتحضير حقيبة الإفطار المدرسية للطلاب بطريقة صحيحة، وأهمية مشاركة الطفل في اختيار محتوياتها.

ونصحت الهيئة بالحرص على أن يتكون الإفطار من جميع العناصر الغذائية، وتجنب الأطعمة التي تكون عرضة لأن تفسد بسبب الطقس مثل البيض في الجو الحار بعكس زبدة الفول السوداني التي تكون مناسبة في الصيف.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة استبدال الخبز الأبيض بالخبز المعد من الحبوب الكاملة، كونه يعتبر مصدار غنيا بالألياف مما يجعله مشبعا أكثر.

وأكدت أن الكعك والبسكويت المنزلي يعتبر طريقة رائعة لإضافة الخضار والفواكه والمكسرات لزيادة القيمة الغذائية، مشيرة إلى ضرورة استبدال رقائق البطاطس بالفشار المحضر في المنزل والحلويات بالفاكهة المجففة مثل الزبيب.

وحذرت الهيئة من الإكثار من تناول ملونات الأغذية والمواد الحافظة المتواجدة في الحلويات والأطعمة المعلبة لكونه يرتبط بمضار صحية مثل الصداع والتغيرات السلوكية وفرط الحركة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أهمية تجهيز حقيبة الإفطار من الليلة السابقة لتوفير الوقت، وضرورة إشراك الطفل في اختيار مكونات وجبته وهو الأمر الذي يساعده على تناولها.

صورة

“وقاية” توصي بهذه المأكولات لتحضير حقيبة الإفطار المدرسية بطريقة صحيحة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885225221.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.