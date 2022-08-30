انطلاق موسم الصيد الخميس المقبل لمدة 5 أشهر.. وهذه أبرز المحاذير

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، انطلاق موسم الصيد بالمملكة بداية من يوم الخميس المقبل.
وأوضح المركز أن فترة السماح بممارسة هواية الصيد ستبدأ في 1 /9/ 2022م، وتستمر حتى 31 /1/ 2023م، مبيناً أن الإعلان أتى بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، وفقًا للوائح المنبثقة من نظام البيئة.
وأفاد بأن السماح بممارسة الصيد البري المستدام يشمل فقط الأنواع المسموح بصيدها، المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري، ويجب على الراغبين بالصيد والحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.
وشدد المركز على ضرورة التقيد باللائحة التنفيذية للصيد البري التي تحظر بشكل دائم صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة، وألا يتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط.
وأبان أنه يُمنع استخدام أي وسائل أُخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق الرش كالشوزن، وشباك الصيد أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام الغازات أو عوادم السيارات أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وحذر من صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات أو أي وجود سكاني أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، كما يمنع الصيد على امتداد سواحل المملكة بعمق (20) كم باتجاه البر.
ونشر المركز قائمة بأبرز الأنواع المسموح صيدها في المملكة خلال الموسم ومناطقها ووسائل الصيد.