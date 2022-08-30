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جديد المحليات > هل انتهاء إقامة المستقدم تمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر؟.. “الجوازات” تُجيب
30/08/2022   12:26 م

هل انتهاء إقامة المستقدم تمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر؟.. “الجوازات” تُجيب

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بيّنت المديرية العامة للجوازات مدى تأثير انتهاء إقامة المستقدم على تأشيرة الزيارة في المملكة، وذلك ردًّا على استفسارات وردت إليها بهذا الشأن.

وأكدت المديرية أن انتهاء إقامة المستقدم لا يمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر، وبالتالي يمكن تمديدها حتى ولو كانت إقامة المستقدم منتهية.

من جهة أخرى، أشارت المديرية إلى أن استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة من اختصاص مكاتب الاستقدام، أما العاملات المنزليات القادمات بتأشيرة الخروج والعودة سيكون استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل. وفق “أخبار 24”.

هل انتهاء إقامة المستقدم تمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر؟.. “الجوازات” تُجيب

جديد المحليات
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