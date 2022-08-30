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جديد المحليات > “الخارجية”: المملكة تبدي أسفها إزاء تطورات الأحداث الجارية في العراق وتدعو للحلول السلمية
30/08/2022   5:12 م

“الخارجية”: المملكة تبدي أسفها إزاء تطورات الأحداث الجارية في العراق وتدعو للحلول السلمية

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أكدت وزارة الخارجية، اليوم (الثلاثاء)، أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في العراق، معربةً عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

وأضافت أن المملكة تدعو جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه. كما تدعم كافة الجهود الرامية إلى تجنيب الانقسام والصراع الداخلي في العراق.

وحثت المملكة على اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها، سائلة المولى – عز وجل – أن يحفظ العراق وشعبه من كل شرٍ ومكروه. وفق “أخبار 24”.

“الخارجية”: المملكة تبدي أسفها إزاء تطورات الأحداث الجارية في العراق وتدعو للحلول السلمية

جديد المحليات
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