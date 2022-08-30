“المنافسة” تعلن عدم ممانعتها لاستحواذ “SAMI” على 51% من الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم (الثلاثاء) عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة “سامي” للفضاء والطيران المحدودة، والشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية.
وتتمحور عملية التركز الاقتصادي حول استحواذ شركة “سامي” على 51 % من الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية.
يذكر أن شركة SAMI تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في العام 2017م، وأصبحت اليوم مجموعة تملك عدداً من الشركات المختصة في قطاعات الدفاع والأمن، وسجلت منذ تأسيسها العديد من الإنجازات التي كان لها دور مهم في النهوض بإمكانات قطاع الدفاع السعودي، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دعم توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول عام 2030. وفق “أخبار 24”.