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جديد المحليات > تشمل هذه الطرق.. انطلاق المرحلة الثانية لتسوير الأراضي الفضاء بالرياض الخميس المقبل
31/08/2022   12:38 ص

تشمل هذه الطرق.. انطلاق المرحلة الثانية لتسوير الأراضي الفضاء بالرياض الخميس المقبل

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أكدت أمانة منطقة الرياض انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتسوير الأراضي الفضاء بنطاق الرياض، والتي تمتد لـ3 أشهر.

وأوضحت أن المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تبدأ بعد غد (الخميس) الموافق 1 سبتمبر، تشمل طريق الملك سلمان من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق المطار، وطريق الملك فهد من تقاطع طريق الملك سلمان حتى تقاطع الدائري الجنوبي.

كما تشمل طريق الملك خالد من تقاطع طريق الملك سلمان حتى تقاطع طريق الأمير طلال بن عبدالعزيز، وطريق الدائري الشمالي من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع الدائري الشرقي، وطريق الدمام من تقاطع طريق الجنادرية حتى تقاطع الدائري الشرقي. وفق “أخبار 24”.

تشمل هذه الطرق.. انطلاق المرحلة الثانية لتسوير الأراضي الفضاء بالرياض الخميس المقبل

جديد المحليات
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