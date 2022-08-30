تدشين توسعة بوابة “9” بميناء جدة وتأهيل طريق لمصفاة أرامكو لاستيعاب 8 آلاف شاحنة يومياً

دشنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم (الثلاثاء) بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة مشروع توسعة بوابة “9” لميناء جدة الإسلامي بعد تطويرها وتأهيل الطريق الغربي لمصفاة أرامكو لتعزيز منظومتها التشغيلية.
ويُسهم المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 17.5 مليون ريال، في استيعاب خروج الشاحنات عبر أربعة مسارات من 3.6 ألف شاحنة إلى 8 آلاف شاحنة يومياً، ما يسرع من حركتها، ويختصر زمن الانتقال بين ميناء جدة الإسلامي ومنطقة المستودعات بالخمرة من 40 إلى 25 دقيقة، مع إتاحة فتح الطريق على مدار الساعة.
يُذكر أن “موانئ” عملت على إعادة تأهيل طرق رئيسة في ميناء جدة الإسلامي بإجمالي أطوال يصل إلى ألفي متر، بما في ذلك توسعة الطريق 35 من 3 مسارات إلى 5 بهدف تقديم خدمات لوجستية ذات حلول متكاملة تعزز سلاسل الإمداد وتساعد على تسهيل الأعمال التجارية وإيصال الشحنات إلى مقرات المستودعات في فترات قياسية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية و”موانئ” قد شاركتا في اجتماعات تنسيقية، وبدعم من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه، لوضع خطة تشغيلية لأعمال تطوير وتوسعة البوابة وتأهيل الطريق حتى تقاطعه مع طريق الملك فيصل بمدينة جدة والخروج به طبقا لأعلى المعايير المعتمدة دولياً.