لتعزيز أنشطة قطاع المطاعم والمقاهي.. “التنمية السياحي” يقدم تسهيلات تمويلية لعملاء “جاهز”

وقّع صندوق التنمية السياحي مذكرة تفاهم مع شركة جاهز المتخصصة بتقديم خدمات توصيل طلبات المطاعم والمقاهي، لتقديم حلوله التمويلية وإتاحة فرصة الحصول على تسهيلات تمويلية واستثمارية لعملاء “جاهز” من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة التي تعمل في قطاع المطاعم والمقاهي.
وتهدف الاتفاقية لتوسيع أنشطة أكثر من 45 ألف منشأة مسجلة في منصة “جاهز” في المناطق والوجهات السياحية المستهدفة، ولضمان استدامتها واستمرارية أعمالها في تلك المناطق، وفقاً للإستراتيجية الوطنية للسياحة.
ويأتي هذا التوقيع في إطار حرص الصندوق على تطوير المشاريع السياحية في المملكة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، التي تشكل أكثر من 90% من القطاع السياحي، بهدف تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتطوير الوجهات السياحية التي تتمتع بمزايا تنافسية، والارتقاء في قطاع المطاعم والمقاهي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة جاهز المهندس غصاب المنديل: “نطمح من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق التنمية السياحي إلى تقديم كل ما يمكن من تعزيز الدور السياحي لقطاع المطاعم والمقاهي في المملكة، ودعم المستثمرين وتمكينهم لتوسيع أنشطتهم في الوجهات السياحية، وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم والتنمية في العمل”.
وأضاف: “نحرص في جاهز على دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة؛ لأن ثمار مساعدة الشباب على التطور والتقدم في أعمالهم ومشاريعهم الريادية تسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز ازدهار القطاع السياحي في الوجهات السياحية بالمملكة”. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المذكرة ستعمل على تقديم حلول تمويلية متنوعة لعملاء “جاهز” من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، من خلال قروض وضمانات مالية، عبر منتجات وبرامج صندوق التنمية السياحي وشركائه من القطاع الخاص من أجل منحهم التسهيلات المالية المتوائمة مع خطة تحفيز القطاع الخاص ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي ستعزز بدورها ازدهار القطاع السياحي بالمملكة بما يدعم مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، وذلك لدفع عجلة النمو وتحقيق التطور الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة وترسيخ حيوية المجتمع، كما أن التعاون بين صندوق التنمية السياحي وشركة جاهز سيوفر عدداً من المزايا منها تسهيل وصول المستفيدين من عملاء “جاهز” من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة إلى خدمات الصندوق عبر إجراءات سهلة وميسرة، مع تقديم تمويل يصل إلى 10 ملايين ريال بمدة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات وبمعدل فائدة تنافسي، إضافة إلى شمول الدعم لتمويل الأصول والتكاليف التشغيلية.
دعماً للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتنمية للقطاع السياحي وقّع #صندوق_التنمية_السياحي وشركة #جاهز مذكرة تفاهم ستثمر في تعزيز قطاع السياحة من خلال تقديم حلول تمويلية في قطاع المطاعم والمقاهي. pic.twitter.com/dIoIYZY5MH
— صندوق التنمية السياحي (@TDF_SA) August 30, 2022