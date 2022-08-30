سكان المملكة ينفقون 11.5 مليار ريال عبر نقاط البيع في أسبوع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع (21 – 27 أغسطس)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 11.5 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون 1.4 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.5 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.6 مليار ريال على نفقات أخرى، و1.1 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.
كما أنفقوا 664.6 مليون ريال على محطات الوقود، و950.1 مليون ريال على الملابس والأحذية، و672.6 مليون ريال على الصحة، و646.8 مليون ريال على النقل، فيما تم إنفاق 186.8 مليون ريال على المجوهرات، و336.2 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و352.4 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و252.7 مليون ريال على الفنادق. وفق “أخبار 24”.
كما تم إنفاق 300.7 مليون ريال على الأثاث، و246 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و91 مليون ريال على المنافع العامة، و86.4 مليون ريال على الاتصالات، و890 مليون ريال على التعليم.