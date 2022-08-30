داعية للاستفادة من المهلة التصحيحية.. “الأرصاد” تعلن بدء حصر وتسجيل الأجهزة الأرصادية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، بدء حصر وتسجيل الأجهزة والأنظمة الأرصادية عبر الموقع الرسمي “نافذة شبكة الرصد”، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد.
وثمّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن غلام، إقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد عبدالرحمن الفضلي، اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، مؤكدًا أن صدورها يعد خطوة مهمة نحو عمل مؤسسي للأرصاد في المملكة.
وأكد أهمية اللائحة في تنظيم وضبط الأعمال المتعلقة بالطقس والمناخ، مشيرًا إلى أن المركز سيشرع في تطبيق اللائحة التنفيذية وفقًا للإجراءات المتبعة.
وتعمل اللائحة على تحديد المواد الواردة في نظام الأرصاد وتوضيحها، وتسيير الخطوات التطويرية والتشغيلية للمركز وبرامج الخصخصة في الأرصاد، إضافة إلى تنظيم الجانب الأرصادي والمناخي. وفق “أخبار 24”.-
وتحدد إجراءات تنظيم خدمات الأرصاد الجوية ودور المركز في إصدار تراخيص الرصد الجوي ومقدمي الخدمات المتعلقة بها والمقابل المالي لها، وضوابط وآليات التفتيش وضبط المخالفات وإصدار العقوبات وأنواعها ودرجاتها.
وكان المركز قد دعا الأفراد والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الخاصة والجمعيات المتخصصة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية المقدمة من المركز، والتي تستمر لمدة 10 أشهر من تاريخ إعلان بدء الحصر.