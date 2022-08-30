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جديد المحليات > “الأفلام” تنظم لقاءً سينمائياً مفتوحاً يناقش وضع النقد السينمائي بالمملكة
31/08/2022   12:36 ص

“الأفلام” تنظم لقاءً سينمائياً مفتوحاً يناقش وضع النقد السينمائي بالمملكة

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تنظم هيئة الأفلام لقاءً سينمائياً مفتوحاً بعنوان “مشهد النقد السينمائي في المملكة” والذي يُعد ملتقى للنقاد والمهتمين بقطاع صناعة الأفلام في المملكة.

وسيتناول اللقاء عدة محاور، هي؛ مناقشة النقد السينمائي ومعرفة وضع النقد السينمائي في المملكة، وقياس مدى اهتمام المتلقي “المشاهدين والصنّاع” بالنقد السينمائي ومدى وعي المتلقي بأهميته إضافة إلى محور النقد السينمائي بين الهدم والبناء. وفق “أخبار 24”.

وسيعقد اللقاء افتراضياً ضمن سلسلة حوارية تهدف لتوطيد التواصل مع مجتمع الأفلام في المملكة، وتمكينه من المنافسة محليا ودولياً، وذلك مع تنامي زخم الحركة السينمائية السعودية.

“الأفلام” تنظم لقاءً سينمائياً مفتوحاً يناقش وضع النقد السينمائي بالمملكة

جديد المحليات
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